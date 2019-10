Vous souhaitez améliorer l'empreinte écologique de votre société et le bien-être au travail de vos employés ? Vous disposez d'un toit plat, d'une belle terrasse ou d'un lopin de terre ? Skyfarms crée des potagers d'entreprise partout à Bruxelles, et bientôt dans le reste du pays.

L'histoire de Skyfarms, c'est d'abord celle d'Augustin Nourissier, ancien consultant en informatique qui, à l'approche de la trentaine, décide de changer de vie. " J'avais vu une émission télé dans laquelle, à Montréal, des gens avaient construit des serres en hydroponie au-dessus d'un supermarché. Cela a vraiment éveillé en moi l'idée de combiner ville et production alimentaire. J'ai donc démissionné pour monter un projet qui irait dans ce sens. Assez rapidement, j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner et je suis entré dans le programme Greenlab ( l'accélérateur pour start-up durables de la Région de Bruxelles-Capitale, Ndlr). J'y ai rencontré Véronique Dewever, la cofondatrice de Skyfarms. Elle a amené une approche B-to-B tout à fait complémentaire à mon envie de faire de la culture en ville et c'est ainsi qu'on a créé notre concept de potagers d'entreprise. "

...