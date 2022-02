Six millions d'euros d'aides européennes à la relance pour les PME bruxelloises

La Commission européenne a annoncé vendredi la mise à disposition de la Région bruxelloise de six millions d'euros d'aide à la relance "REACT-EU" pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus, à savoir la restauration, la santé et la construction.