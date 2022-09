Les travailleurs de Liberty Steel, inquiets pour l'avenir, se rendent à l'Elysette pour exprimer leurs craintes et leurs doléances, tant la situation de leur entreprise semble critique.

"Nous redoutons le pire. La situation est telle que l'on craint une nouvelle liquidation, voire un dépôt de bilan. Nous refusons ces deux scénarios catégoriquement", explique Jordan Atanasov, secrétaire principal CSC METEA Liège-Verviers.

"Nous demandons, outre son soutien, une réelle implication de la Région wallonne pour sauver les outils liégeois et évidemment préserver les emplois", poursuit-il.

Les représentants syndicaux seront entourés d'une très forte délégation du personnel, plusieurs centaines de travailleurs ayant annoncé leur participation, prévient la CSC METEA.

En avril dernier, le tribunal de l'entreprise prononçait la mise en liquidation de cette entreprise spécialisée dans la fabrication d'aciers. Fin mai, après l'apport de nouveaux fonds, Liberty Steel obtenait, en appel, l'autorisation du tribunal de poursuivre ses activités sous certaines conditions et sous le contrôle d'un "observateur" désigné par le tribunal. Depuis lors, l'activité a repris très partiellement (plus ou moins 2 jours par semaine), "mais, depuis la semaine dernière, tout est à l'arrêt et la situation s'est considérablement dégradée", pointe Jordan Atanasov, "c'est pourquoi nous demandons que le groupe Liberty se désengage de Liège et procède à la vente", ponctue-t-il.

Un peu plus de 650 personnes travaillent chez Liberty Steel à Flémalle et Tilleur.

"Nous redoutons le pire. La situation est telle que l'on craint une nouvelle liquidation, voire un dépôt de bilan. Nous refusons ces deux scénarios catégoriquement", explique Jordan Atanasov, secrétaire principal CSC METEA Liège-Verviers. "Nous demandons, outre son soutien, une réelle implication de la Région wallonne pour sauver les outils liégeois et évidemment préserver les emplois", poursuit-il. Les représentants syndicaux seront entourés d'une très forte délégation du personnel, plusieurs centaines de travailleurs ayant annoncé leur participation, prévient la CSC METEA. En avril dernier, le tribunal de l'entreprise prononçait la mise en liquidation de cette entreprise spécialisée dans la fabrication d'aciers. Fin mai, après l'apport de nouveaux fonds, Liberty Steel obtenait, en appel, l'autorisation du tribunal de poursuivre ses activités sous certaines conditions et sous le contrôle d'un "observateur" désigné par le tribunal. Depuis lors, l'activité a repris très partiellement (plus ou moins 2 jours par semaine), "mais, depuis la semaine dernière, tout est à l'arrêt et la situation s'est considérablement dégradée", pointe Jordan Atanasov, "c'est pourquoi nous demandons que le groupe Liberty se désengage de Liège et procède à la vente", ponctue-t-il. Un peu plus de 650 personnes travaillent chez Liberty Steel à Flémalle et Tilleur.