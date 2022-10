D'ici à la fin de l'année, tous les bureaux de coworking Silversquare disposeront d'espaces dédiés aux jeunes mamans allaitantes qui reprennent le travail. Une initiative qui se veut la plus inclusive possible mais aussi inspirante pour d'autres entreprises, tout en respectant une obligation légale.

Bien souvent, le retour au travail signe la fin de l'allaitement pour de nombreuses mamans. Il n'est pas toujours possible pour elles de tirer leur lait au bureau dans des locaux disposant d'un minimum d'intimité et de confort. Et ne parlons même pas de l'aspect peu ragoûtant des toilettes où se réfugient souvent les employées, faute de local plus adapté.

Soucieux de cette problématique et dans une politique d'aménagement de ses bureaux inclusive et adaptée aux besoins sociétaux actuels, les espaces de coworking Silversquare ont l'ambition d'aménager des endroits dédiés aux mamans qui reviennent de leur congé de maternité et qui désirent continuer à tirer leur lait.

Une obligation légale

Chaque espace de coworking, disposera ainsi d'une pièce qui permettra aux mères de tirer leur lait en toute sérénité, annonce la société. La première "boobie room" a récemment ouvert ses portes à Silversquare Central et une autre a été aménagée sur le site Delta, à Bruxelles. Et avec succès, selon la porte-parole de Siversquare. Les espaces sont déjà bien exploités. D'ici à la fin de l'année, tous les sites de Silversquare offriront aux mamans "un espace agréable, relaxant et pratique pour leur pause d'allaitement".

Si Silversquare innove et prend soin des "mom'entrepreneuses" en leur aménageant des pièces cosy qui facilitent la détente et offrent de l'intimité, l'entreprise respecte, en réalité, une obligation bien légale. La législation belge prévoit en effet qu'à la condition de prévenir son employeur au moins deux mois à l'avance, toute travailleuse a droit à deux pauses d'une demi-heure par jour pour allaiter ou pour tirer son lait. L'employeur est tenu d'aménager dans ses locaux un espace spécial, "discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé", comme le stipule le site du gouvernement. Ces pauses d'allaitement sont octroyées jusqu'à 9 mois après la naissance de l'enfant. Elles ne sont pas rémunérées par l'employeur mais une indemnité peut être demandée à sa mutualité.

La salle cosy d'allaitement de Silversquare. © PG

