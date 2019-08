Après s'être imposée sur le marché belge de la consolidation comptable, l'entreprise bruxelloise Sigma Conso a élargi son expertise au "corporate performance management" avec l'ambition d'en devenir l'un des acteurs incontournables au niveau mondial et ce, face à des mastodontes comme Oracle, IBM et SAP.

Fondée en 2002 par Allen White et son épouse, Annie Frère, Sigma Conso développe des logiciels et propose des services pour la gestion de la performance des groupes d'entreprises, ce que l'on appelle en anglais le corporate performance management. " Nous sommes spécialisés dans la simplification des processus financiers pour les groupes et leurs filiales ", résume son CEO, Dominique Galloy. Concrètement, la suite logicielle de Sigma Conso permet d'agréger les chiffres et résultats des différentes filiales d'un groupe, éparpillées sur différents marchés possédant chacun leurs règles ou devises propres, afin de fournir à ses dirigeants une vision claire et globale du passé, du présent et de l'avenir. " L'ADN de Sigma Conso est la consolidation légale, mais au fil des années, nous avons élargi notre expertise au reporting de management, à la budgétisation, au forecasting, au plan financier... Bref, à tous ces chiffres, toutes ces données dont un directeur financier peut avoir besoin, tant en interne qu'en externe ", détaille encore celui qui est à la tête de la société bruxelloise depuis 2006.

...