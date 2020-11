Le conglomérat allemand Siemens a fait état jeudi d'une baisse de près d'un quart de son bénéfice net sur son exercice annuel décalé, en raison d'une forte chute d'activité liée à la pandémie de Covid-19, mais s'attend à une année 2021 "robuste".

Le groupe enregistre un résultat net de 4,2 milliards d'euros à fin septembre 2020, soit un recul de 25% sur un an.

"L'environnement macroéconomique complexe, influencé par la pandémie de coronavirus, a fait chuter la demande et les perspectives de croissance", affirme le groupe dans un communiqué.

Son bénéfice opérationnel avant impôts (EBITDA), de 5,6 milliards d'euros, accuse une baisse de 18% sur un an.

Le chiffre d'affaires annuel recule de 2,29%, à 57,139 milliards d'euros. Il est légèrement en dessous des prévisions des analystes cités par le service financier Factset, qui tablaient sur 57,817 milliards d'euros.

Au quatrième trimestre, l'ensemble des divisions de Siemens ont souffert, à l'image de la branche transports Siemens Mobility, qui voit son bénéfice opérationnel chuter de 19%.

Pour l'année 2021, le conglomérat s'attend toutefois à des "résultats robustes". "Nous partons du principe que la pandémie de Covid-19 n'aura pas un impact durable sur l'économie mondiale", affirme le groupe, qui s'attend à "de meilleures conditions" de marché dès la "deuxième partie de l'année 2021".

"Après la scission de la division énergie, et la cession de Flender, Siemens est très bien positionné", ajoute le président du groupe, Joe Kaeser, cité dans un communiqué.

Le conglomérat s'est délesté en septembre d'une majorité de ses parts dans sa division énergie, qu'il a introduite en Bourse, pour se focaliser sur son offre numérique, qu'il considère comme plus porteuse.

Cette branche, qui plombait depuis plusieurs années son bilan, n'est donc plus comptabilisée. Grâce à cette opération, qui a occasionné "un gain avant impôt" de 900 millions d'euros, Siemens voit son résultat net bondir de 28% au quatrième trimestre de son exercice, précise le groupe.

La cession de sa filiale spécialisée dans les composants industriels Flender pour 2,025 milliards d'euros au fonds américain Carlyle, annoncée en octobre, devrait également gonfler le bilan de Siemens en 2021.

