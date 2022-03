Shell perd 400 millions de dollars de ses activités en Russie

La compagnie gazière et pétrolière Shell doit passer en pertes et profits quelque 400 millions de dollars (364 millions d'euros) de ses activités en Russie, d'après le rapport annuel du groupe. Ces activités sont les stations-service que Shell possède dans ce pays, l'approvisionnement en carburant pour les avions et une division qui vend des lubrifiants sur ce marché.