Seuls 7 des 18 fournisseurs d'énergie en Belgique, qui représentent à peine 1% des contrats, fournissent réellement une électricité 100% verte, selon une étude de Greenpeace. Le reste des fournisseurs proposent un mix composé d'énergies nucléaire, fossile et renouvelables. "La plupart des fournisseurs n'ont en outre toujours pas de plan qui tient la route pour cheminer vers la neutralité climatique", estime Greenpeace.

Pour son nouveau classement publié sur monelectriciteverte.be, Greenpeace a analysé en détail les chiffres de production, le mix énergétique, les politiques d'achat et d'investissement des 18 fournisseurs d'électricité belges.

"Si vous voulez être sûr de disposer d'une électricité réellement et 100% verte, souscrire à une des coopératives d'énergie reste le meilleur choix", a expliqué Tobias Pans, expert énergie chez Greenpeace Belgique. "Ces coopératives participent en outre à la transition vers une société décarbonée. Elles investissent dans les réseaux de chaleur, en encourageant leurs clients à économiser l'énergie et, entre autres, en installant des pompes à chaleur et des panneaux solaires dans des associations locales."

Selon Greenpeace, le consommateur aurait tout à gagner à une transition vers le renouvelable. "La dramatique montée des prix de ces derniers mois a une nouvelle fois démontré l'instabilité extrêmement nocive d'un système énergétique fortement dépendant au gaz fossile, tant pour l'électricité que pour le chauffage", souligne l'organisation.

"Cela fait des années qu'à travers notre classement, nous soulignons le manque criant d'investissement dans les énergies renouvelables", conclut Tobias Pans. "Un système énergétique qui repose sur du renouvelable est beaucoup moins sensible aux fluctuations des prix, avec un impact direct sur le portefeuille du consommateur. Nous appelons donc tous les fournisseurs à cheminer le plus rapidement possible vers le 100% renouvelable, aussi bien pour l'électricité que pour le chauffage."

