Sa dernière production "Royal Corgi" partira bientôt à l'assaut du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Gros plan sur le studio d'animation nWave, une "success-story" bruxelloise qui rivalise avec les plus grands studios hollywoodiens.

Nul ne sait encore si la reine Elizabeth II ira voir le film qui lui est singulièrement dédié. Mais il ne fait aucun doute que de nombreux sujets de Sa Majesté se précipiteront au cinéma, le 5 juillet prochain, pour découvrir The Queen's Corgi, titre anglophone de Royal Corgi actuellement à l'affiche en Belgique. Ce jour-là, les Britanniques goûteront aux aventures cocasses des chiens préférés de leur Reine chérie dans un film d'animation qui a déjà été vendu dans plus de 70 pays et que l'on doit à un studio bruxellois. Car c'est bien au coeur de la commune de Forest que ces toutous royaux ont été imaginés, modélisés et animés par l'équipe de la société nWave qui compte déjà huit longs-métrages à son actif, ainsi que des dizaines de formats plus courts conçus pour des musées et des parcs d'attractions.

...