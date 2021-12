Les réunions en ligne ont explosé en 2020 pour les entreprises que cela soit avec Skype, Zoom, MT Teams, selon une enquête réalisée par l'office belge de statistique entre mai et septembre 2021. Les entreprises comptant plus de 250 salariés ont pratiquement toutes (98%) organisé davantage de réunions de cette manière.

Environ 65% des entreprises de plus de 50 salariés indiquent que la crise du Covid-19 est entièrement responsable de cette augmentation alors que près de 30% l'attribuent partiellement à la crise, note Statbel.

En raison de la crise du coronavirus, 15,6% des entreprises ont commencé à vendre des biens et des services sur internet ou ont accru leurs efforts dans ce domaine.

Quasi toutes les entreprises se connectent à internet via une connexion haut débit fixe ou mobile: sept entreprises sur dix avec une vitesse de téléchargement d'au moins 100 Mbits/s et 12,6% d'au moins 1 Gb/s.

Par ailleurs, 76% des entreprises utilisent les médias sociaux (+5,6 points de pourcentage par rapport à 2019). Ce chiffre grimpe à 95% pour les entreprises qui comptent plus de 250 salariés.

Enfin, la moitié des entreprises en Belgique achètent des services de cloud computing sur internet. Cette proportion est de neuf entreprises sur dix pour les entreprises de plus de 250 personnes (+3,6 points de pourcentage par rapport à 2020).

