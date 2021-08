L'entreprise liégeoise EVS, spécialisée dans les technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias, a réalisé le meilleur semestre des cinq dernières années en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice, tout en développant son carnet de commandes, a-t-elle annoncé mardi.

EVS a finalement pu profiter de l'organisation cet été d'une série de grands évènements sportifs, comme l'Euro de football et les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés d'un an à cause de la pandémie de Covid-19. Son chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année s'élève à 61,8 millions d'euros, en augmentation de 56,1% par rapport au premier semestre de 2020, qui avait été marqué par l'émergence du nouveau coronavirus.

Ce bond du chiffre d'affaires, conjugué à une augmentation moins soutenue des dépenses d'exploitation (+15,4%), donne un bénéfice net de 15,6 millions d'euros au premier semestre 2021, soit plus qu'un quadruplement (+378,7%) par rapport au premier semestre 2020.

Le carnet de commandes s'affiche à 67,8 millions d'euros au 30 juin 2021. EVS revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2021, qui augmentent de 5 millions d'euros pour atteindre de 115 à 125 millions d'euros. L'entreprise annonce également qu'un dividende d'un euro par action pour l'année fiscale 2021 devrait être payé, sous réserve de conditions de marché raisonnables au second semestre 2021.

