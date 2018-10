Securitas Aviation succède à G4S pour assurer la sécurité de l'aéroport de Charleroi

"Depuis plusieurs années, Securitas Aviation mise résolument sur l'amélioration de l'expérience des visiteurs et des passagers. Grâce à cette vision, Securitas Aviation pourra apporter sa contribution à l'ambition de Brussels South Charleroi Airport de développer plus encore son pool d'activités", a déclaré Cliff Lodewijckx, administrateur délégué de Securitas Aviation. Cette division de Securitas contrôlera les personnes et les bagages au sein de l'aéroport wallon, elle assurera des rondes mobiles, supervisera le périmètre et suivra les caméras de télésurveillance.