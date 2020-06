Secteur aérien: 84 milliards de dollars de pertes nettes anticipées pour 2020, 15 milliards en 2021

Les compagnies aériennes pourraient subir plus de 84 milliards de dollars de pertes nettes lors de leur exercice 2020, et plus de 15 milliards de pertes encore en 2021, des suites de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi l'Association internationale du transport aérien (Iata).