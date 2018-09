Se parquer devant un garage sans craindre la dépanneuse: c'est possible

En fin de journée s'engage un véritable jeu de piste pour les automobilistes qui ne possèdent pas de garage : trouver une place rapidement et proche de chez soi. Dans le labyrinthe bruxellois, on y perd vite son sens de l'orientation, jusqu'à éprouver une certaine frustration à la vue de ces emplacements vides devant les portes de garage. Et s'il était possible de s'y parquer sans risquer de retrouver son bolide coincé à la fourrière ? A cette question, Pierre Van Nieuwenhove et Salvatore Arrigo (photo) proposent à leur tour une réponse : Pasha, une application qui permet aux particuliers de louer l'e...