SD Worx, le leader belge de la gestion des salaires et autres services RH, se cherche un partenaire financier. Il a mandaté Belfius et Morgan Stanley à cet effet.

L'information a été révélée la semaine dernière par nos confrères de L'Echo. SD Worx, le leader belge de la gestion des salaires et autres services RH, se cherche un partenaire financier. Il a mandaté Belfius et Morgan Stanley à cet effet. Ce partenaire doit apporter des fonds via une augmentation de capital qui lui donnerait une participation minoritaire (maximum 25%) dans l'entreprise. Le groupe RH entend utiliser cette manne pour devenir le leader européen de son secteur. Actuellement, SD Worx, qui emploie 4.600 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 403 millions au 1er semestre 2021, émarge au top 5 mondial mais n'est que n°2 européen. Visma (Norvège) et Automatic Data Processing (USA) sont ses principaux concurrents.