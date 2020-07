Le géant des services pétroliers Schlumberger, qui a accusé une nouvelle perte nette de 3,43 milliards de dollars au second trimestre, prévoit la suppression de 21.000 emplois, soit un quart de ses effectifs, indique le groupe dans son communiqué de résultats trimestriels.

Après un premier trimestre dans le rouge, lié à la crise du secteur pétrolier sur fond de Covid-19, la multinationale basée à Houston (Texas) annonce des charges incluant notamment des indemnités d'un milliard de dollars, "liées à une réduction de main d'oeuvre de plus de 21.000 employés".

"Cela a probablement été le trimestre le plus difficile des dernières décennies", a commenté le PDG Olivier Le Peuch, cité dans le communiqué, relevant notamment "une chute sans précédent de l'activité nord-américaine" du groupe et le recul de l'activité internationale accentuée par l'impact de l'épidémie de Covid-19.

L'entreprise, sur son site, indique employer à ce jour quelque 85.000 personnes, dans 120 pays.

Elle ne donne pas de détails sur les suppressions de postes, évoquées à l'avant-dernière page du communiqué. Mais dès le printemps, Schlumberger avait annoncé des restructurations pour ménager sa trésorerie, y compris par des réductions de salaires et d'effectifs et des fermetures de sites.

Après un premier trimestre dans le rouge, lié à la crise du secteur pétrolier sur fond de Covid-19, la multinationale basée à Houston (Texas) annonce des charges incluant notamment des indemnités d'un milliard de dollars, "liées à une réduction de main d'oeuvre de plus de 21.000 employés"."Cela a probablement été le trimestre le plus difficile des dernières décennies", a commenté le PDG Olivier Le Peuch, cité dans le communiqué, relevant notamment "une chute sans précédent de l'activité nord-américaine" du groupe et le recul de l'activité internationale accentuée par l'impact de l'épidémie de Covid-19.L'entreprise, sur son site, indique employer à ce jour quelque 85.000 personnes, dans 120 pays.Elle ne donne pas de détails sur les suppressions de postes, évoquées à l'avant-dernière page du communiqué. Mais dès le printemps, Schlumberger avait annoncé des restructurations pour ménager sa trésorerie, y compris par des réductions de salaires et d'effectifs et des fermetures de sites.