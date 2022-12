Le groupe audiovisuel flamand SBS, filiale à 100% de Telenet, va prendre une participation au sein de Vlaanderen Een, la maison mère de la radio Nostalgie en Flandre. L'accord devrait être finalisé au début de l'année prochaine.

Cela fait un moment que SBS se cherchait un prolongement en radio en plus de ses chaînes télé. Nostalgie est aujourd'hui détenu à 75% par le groupe de presse Mediahuis, et à 25% par NGroup qui rassemble Nostalgie et NRJ dans la partie francophone du pays. SBS reprendrait une partie des actions de Mediahuis qui conservera la majorité.

Cela fait un moment que SBS se cherchait un prolongement en radio en plus de ses chaînes télé. Nostalgie est aujourd'hui détenu à 75% par le groupe de presse Mediahuis, et à 25% par NGroup qui rassemble Nostalgie et NRJ dans la partie francophone du pays. SBS reprendrait une partie des actions de Mediahuis qui conservera la majorité.