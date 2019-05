Sandrine Sepul (Directrice du Conseil de la Publicité): "Le Jury d'éthique publicitaire pourra infliger des amendes de 10.000 euros"

Les publicités pour les boissons alcoolisées seront soumises à une réglementation plus stricte dès le 2 septembre. Une étude de l'université de Gand préconise d'aller plus loin et propose de les interdire complètement.

Sandrine Sepul © BELGAIMAGE