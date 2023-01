La Belgique ne prend pas à la légère les sanctions économiques imposées à la Russie. Depuis leur introduction, 27 000 conteneurs ont été bloqués pour une inspection et pas moins de 50 milliards d'euros d'actifs ont été gelés révèle De Standaard.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, plus de 27 000 conteneurs ont déjà été bloqués pour inspection par les douanes belges. Certains l'ont été de façon temporaire, d'autres non. Ainsi près de cinq cents conteneurs à destination de la Russie font encore l'objet d'une surveillance. Ils ne pourront être libérés que si les entreprises concernées fournissent les documents nécessaires montrant qu'elles ne sont pas soumises à des sanctions européennes. Si ce n'est pas le cas, le contenu doit être vérifié par des agents. Pas moins de 30 cas ont été transmis au parquet par les douanes.

Les infractions aux sanctions vont dans les deux sens, soit aussi bien pour les exportations que les importations (par exemple de l'or, de l'acier ou du pétrole). La Russie n'est pas non plus la seule cible, puisque les envois vers les pays russes voisins tels que le Kirghizstan, l'Arménie, le Kazakhstan et la Géorgie sont également dans le collimateur en tant que pays de transit populaires pour contourner les sanctions.

Loin des ports et des containers, les transactions financières sont elles aussi suivies de près. Selon De Standaard, 50 milliards d'euros d'avoirs suspects ont été gelés, suivant le principe de prudence et dans l'attente des résultats de l'enquête, par la Belgique depuis le début de la guerre en Ukraine. Toujours selon le quotidien, le montant total des transactions bloquées dans le cadre des sanctions s'élèverait à lui à 200 milliards d'euros.

