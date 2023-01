Il y a eu moins de visiteurs au Salon de l'Auto qu'avant le covid, 271.057 au lieu de 400.000 à 500.000 naguère, mais les exposants sont satisfaits. Le redémarrage après les années de restrictions dues au covid leur paraît réussi.

Le Salon de l'Auto s'est terminé ce dimanche 22 janvier à 19h00 et a compté 271.057 visiteurs. "Nous sommes plutôt ravis", dit Gabriel Goffoy, directeur du Salon au sein de la fédération des importateurs de voitures, Febiac. C'est un peu moins que les 300.000 escomptés par la Febiac et les 400.000/500.000 visiteurs des années avant le covid. "Il n'y avait pas de salon de la moto et, bonne nouvelle, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes parmi les visiteurs", continue Gabriel Goffoy.Le Salon était surtout 40% moins grand, passant de 90.000 à 53.000 mètres carrés, faute de palais disponibles, la capacité d'accueil était aussi plus réduite cette année.Les exposants sont cependant satisfaits. "Nous avons eu autant de contacts qualitatifs qu'avant le covid" dit Karl Schuybroek, porte-parole de Renault, Dacia et Alpine en Belgique.Un salon 40% moins grand"Sur le plan qualitatif, nous sommes contents, nous avons eu énormément de questions des visiteurs", confirme Jean-Marc Ponteville, porte-parole de D'Ieteren Automotive, premier importateur d'autos du pays, principalement des marques du groupe VW. "La fréquentation n'est pas l'indicateur principal. Concernant les leads générés, vu la situation actuelle du marché, nous sommes satisfaits. Pour voir l'impact sur les ventes, il faudra attendre la fin février."Les particuliers prennent leur tempsTous reconnaissent toutefois que les particuliers restent plus hésitants que les entreprises. "Ils réfléchissent davantage sur les aspects technologiques, les motorisations, le niveau des prix, qui a augmenté" note Jean-Marc Ponteville. Les fleet restent le premier acheteur pour l'importateur. Les particuliers prennent plus de temps pour faire leur choix. "Dans le réseau, nous entendons aussi qu'ils visitent plus de marques qu'auparavant" dit Karl Schuybroek.80 auto électriques MG4 achetées d'un coupLe Salon semble avoir particulièrement bien marché pour des marques moins connues, comme MG, du groupe chinois SAIC. "Ce serait impossible d'attirer 271.057 visiteurs dans un show room pour découvrir une marque", relève Bart Hendrickx, PR manager pour les marques MG, SsangYong et Suzuki chez l'importateur Astara. "Pour la MG4, c'était fou, on a fait des tas d'offres" dit-il, parlant d'une auto électrique compacte vendue à un tarif plutôt attractif pour ce type de motorisation, à partir de 30.785 euros. "Une entreprise nous en a pris 80 d'un coup !"Le Salon D'Ieteren dans le Salon de l'AutoChacun avait ses objectifs. D'Ieteren, qui occupait un palais entier, le palais 11, voulait en profiter pour montrer sa nouvelle stratégie où le groupe offre des services de mobilités bien au-delà de la vente de voiture, avec des magasins de vélos (Lucien), des véhicules partagés (Poppy), une application de multimodalité Skipr. C'était un salon dans le Salon. "Cela nous a permis de montrer la cohérence et de l'offre et la vision de D'Ieteren." Ce palais a mobilisé 250 personnes chez D'Ieteren.Il y aura un Salon en 2024Tous ces retours sont positifs pour la Febiac, qui n'a pu organiser le Salon deux années de suite, pour cause de covid, qui s'est réorganisée. Le Salon nouveau a été largement sous-traité, la formule a été revue. Il a aussi accueilli des nouveautés, comme une zone e-sport, qui a remporté un vif succès. "Il y avait des files de 30 à 100 personnes pour participer au grid F1" dit Gabriel Goffoy. Ces résultats et ces échos encouragent la Febiac à annoncer la tenue du Salon en 2024, du 12 au 21 janvier 2024.