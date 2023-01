Le Salon de Bruxelles, qui se tient jusqu'à ce dimanche, expose les derniers modèles du marché mais ouvre aussi une fenêtre sur l'avenir, avec plusieurs concept cars montrant à quoi pourraient ressembler les voitures de demain.

Beaucoup sont fantaisistes, mais certains préfigurent fidèlement de futurs modèles de production. Ainsi, le concept Mini Aceman donnera naissance à un petit SUV électrique de série l'an prochain. Chez Renault, le Scénic Vision est quasi-identique au modèle de production qui arrivera cette année ; le "R5 Prototype" préfigure une citadine à pile néo-rétro attendue en 2024 ; et le concept "4EverTrophy" annonce une réinterprétation moderne et électrique de la R4, prévue pour 2025. Chez Audi et VW, on trouve respectivement un concept de grande berline et de break électriques, tous deux réalistes. Au salon, vous pouvez donc déjà toucher des yeux une partie du futur automobile.

© Photos pg

