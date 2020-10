L'offre pour la saison d'hiver à Brussels Airport, qui a débuté dimanche, s'articulera autour de 120 destinations européennes et extra-européennes en cette période de crise sanitaire, indique lundi l'aéroport. Des voyages que Brussels Airport veut avant tout sûrs, grâce notamment au testing avant le départ exigé pour nombre d'entre elles.

D'ici au 25 mars et le début de la saison aéronautique d'été, quelque 40 compagnies aériennes opèreront environ 450 vols au départ par semaine vers 120 destinations. Parmi elles, Brussels Airlines volera vers 50 destinations, dont 16 intercontinentales, tandis que TUI fly en reliera plus de 30 et Ryanair 14. Du côté des vols long-courrier, de plus en plus de compagnies aériennes sont à nouveau actives à Brussels Airport, note l'aéroport, citant Air Canada, United Airlines, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Hainan Airlines, Ethiopian Airlines et Rwandair. De nouvelles destinations devraient rejoindre l'offre durant l'hiver. Elles dépendront toutefois des développements épidémiologiques, prévient Brussels Airport. Ainsi, pour les adeptes du ski, TUI fly volera vers Kittila et Kuusamo en Finlande, tout comme Finnair, également vers Kittila, tandis que Transavia reliera Bruxelles à Innsbruck, en Autriche. Pour un nombre croissant de destinations, il faudra fournir un certificat de test négatif, rappelle l'aéroport. Les passagers peuvent s'y faire tester (test PCR) directement au centre dédié pour obtenir le certificat exigé.