Sailsense: Naviguez connectés

Le milieu des loisirs nautiques se digitalise lui aussi. La preuve avec Sailsense Analytics, start-up basée à Bruxelles qui facilite le quotidien des loueurs de bateaux. " La plaisance évolue vers un modèle de services, avance Nicolas De Laet, fondateur de Sailsense Analytics. Un navigateur aura plus tendance à louer un bateau pour ne pas s'embarrasser des contraintes de la propriété. Par définition, on prend plus soin d'un bateau qui nous appartient qu'un bateau qu'on loue. Etant donné que les frais supplémentaires sont à charge du propriétaire, nous avons développé un outil pour qu'il gère plus efficacement sa flotte. "

...