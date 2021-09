La compagnie aérienne irlandaise Ryanair veut embaucher 5.000 personnes supplémentaires en Europe au cours des cinq prochaines années, alors que le secteur de l'aviation se remet de la crise du coronavirus. Il s'agit notamment de personnel de cabine supplémentaire.

Selon Eddie Wilson, le CEO de la compagnie Ryanair (et non du groupe du même nom, dirigé par Michael O'Leary, NDLR), ce personnel est nécessaire pour la flotte croissante de Boeing 737 MAX. Le transporteur prévoit d'acquérir 210 appareils de ce type dans les années à venir.

Le nombre de passagers de la compagnie aérienne à bas prix devrait, lui, passer à 200 millions par an d'ici 2025, selon M. Wilson, qui dirige Ryanair DAC, la plus grande compagnie aérienne sous l'aile de Ryanair. En 2019, avant la pandémie, la compagnie avait transporté 149 millions de passagers.

Ryanair ouvre également un nouveau centre de formation dans la capitale irlandaise, Dublin. Le vice-Premier ministre irlandais Leo Varadkar a déclaré que le centre de formation était un signe important de confiance dans la reprise de l'aviation.

Selon Eddie Wilson, le CEO de la compagnie Ryanair (et non du groupe du même nom, dirigé par Michael O'Leary, NDLR), ce personnel est nécessaire pour la flotte croissante de Boeing 737 MAX. Le transporteur prévoit d'acquérir 210 appareils de ce type dans les années à venir. Le nombre de passagers de la compagnie aérienne à bas prix devrait, lui, passer à 200 millions par an d'ici 2025, selon M. Wilson, qui dirige Ryanair DAC, la plus grande compagnie aérienne sous l'aile de Ryanair. En 2019, avant la pandémie, la compagnie avait transporté 149 millions de passagers. Ryanair ouvre également un nouveau centre de formation dans la capitale irlandaise, Dublin. Le vice-Premier ministre irlandais Leo Varadkar a déclaré que le centre de formation était un signe important de confiance dans la reprise de l'aviation.