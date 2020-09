La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a encore revu à la baisse ses prévisions pour l'année en cours. Elle ne prévoit pas de bénéfice, et n'exclut pas que certaines bases soient fermées et que des emplois soient sacrifiés, a déclaré mercredi à Belga son patron Michael O'Leary.

La situation dans l'aéronautique change pratiquement tous les jours en raison de la pandémie actuelle, relève M. O'Leary. Il est dès lors très compliqué d'anticiper l'évolution des choses. Mais la saison d'hiver sera "très difficile", c'est une certitude. "Nous pensons que l'offre d'hiver représentera environ la moitié de notre offre habituelle pour la saison, mais nous ne sommes même pas sûrs que ces sièges seront réservés."

Le patron de la compagnie n'exclut dès lors pas de nouvelles mesures. "Il y aura peut-être plus d'avions cloués au sol, plus de bases fermées et plus d'emplois supprimés", poursuit-il. Encore une fois, aucune certitude. "Si la situation empire, il y aura plus de suppressions d'emplois. Si elle s'améliore, il y en aura moins. Comme les autres compagnies, nous nous adaptons à la situation de semaine en semaine."

Ryanair a déjà annoncé plus de 3.000 pertes d'emplois en Europe. Des accords ont été passés dans certains pays pour réduire les salaires. En Belgique, une procédure Renault avait été entamée en juillet, après l'annonce de Ryanair de vouloir se défaire des contrats de 44 pilotes et 40 hôtesses et stewards. Les négociations sont toujours en cours.

Les prévisions de la compagnie se sont encore assombries depuis fin juillet, date de la publication des résultats du premier trimestre. A l'époque, Ryanair espérait attirer 60 millions de passagers d'ici fin mars, mais Michael O'Leary ne tablait plus que sur 50 millions ce mercredi, soit un tiers des 149 millions de personnes transportées lors de l'exercice annuel (décalé) dernier. Seule certitude: il ne sera pas question de bénéfice. "Il n'y a aucune chance que nous gagnions de l'argent cette année, nous allons en perdre."

