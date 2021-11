La compagnie aérienne Ryanair, qui a bénéficié d'une forte reprise de son trafic aérien en Europe, entend maintenir son plan d'investissements malgré l'apparition du nouveau variant Omicron du Covid-19, a affirmé lundi à Lisbonne le patron du transporteur à bas coûts Michael O'Leary.

"Nous sommes inquiets" car "le premier réflexe des politiciens européens est de faire quelque chose pour interdire les vols", a affirmé M. O'Leary ajoutant qu'il ne voyait pas "de raisons justifiées d'empêcher les personnes vaccinées ou ayant des tests PCR négatifs de prendre un vol".

Mais l'objectif de la compagnie irlandaise est toujours de créer d'ici 2026 quelque 5.000 nouveaux emplois de pilotes, de personnel de cabine et d'ingénieurs. "Nous avons actuellement 700 pilotes en formation", a précisé M. O'Leary lors d'une conférence de presse au Portugal, pays qui se trouve selon lui "au coeur" de la stratégie de la compagnie irlandaise. "Nous voyons beaucoup d'opportunités au Portugal et à travers l'Europe", a-t-il insisté.

Ryanair a annoncé la semaine dernière la création d'une nouvelle base aérienne sur l'île portugaise de Madère, où elle va exercer son activité à partir de 2022 avec deux appareils vers dix nouvelles destinations dont Paris, Londres et Milan.

Le transporteur a également annoncé l'ouverture l'année prochaine de 17 nouvelles liaisons depuis les aéroports portugais, ce qui porte à 170 le nombre total de villes desservies.

Pour se développer encore davantage, Ryanair réclame que sa concurrente TAP Air Portugal, sauvée en urgence l'année dernière par l'État, cesse les "blocages artificiels des créneaux aéroportuaires", a dit M. O'Leary, alors que le transporteur portugais attend que Bruxelles valide son plan de restructuration.

En échange d'une aide financière, le gouvernement a dû se résoudre à renationaliser la TAP, dont les difficultés financières se sont accrues avec la pandémie de Covid-19, en échange d'un plan de restructuration qui prévoit notamment des suppressions de postes et une réduction de sa flotte.

