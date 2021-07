Ryanair va lancer une campagne de recrutement de personnel de cabine, notamment pour ses bases belges, dans le cadre d'une reprise de l'activité à la suite de la pandémie de Covid-19, annonce jeudi le transporteur à bas coûts irlandais. La compagnie aérienne ne dispose cependant pas encore de chiffres précis, que ce soit au niveau global ou pays par pays, sur le nombre de postes car cela dépendra du rythme de livraison des nouveaux avions 737 qu'elle a commandés.

Le personnel recruté dans le cadre de cette campagne européenne viendra en effet équiper les nouveaux appareils qui seront livrés d'ici l'été 2022. Il y en aura au total plus de 200 qui arriveront sur les prochaines années, d'où la nécessité de former dès à présent des personnels navigants supplémentaires afin de les équiper, justifie encore l'entreprise irlandaise.

Les formations auront lieu dans divers pays du réseau de Ryanair. Un certain nombre d'entre eux seront au final concernés par ces futurs postes, dont la Belgique sur les bases de Charleroi et de Zaventem, précise la compagnie aérienne.

"Tout au long de la pandémie, Ryanair a travaillé en étroite collaboration avec ses employés pour sauver des emplois et nous sommes ravis de commencer à planifier un retour à la croissance au cours des prochaines années alors que nous nous remettons de la crise de Covid-19 et passerons à 200 millions de clients d'ici l'exercice 2026", commente Mark Duffy, directeur adjoint des ressources humaines du transporteur irlandais.

Du côté syndical, on se montre perplexe face à cette annonce. Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, rappelle ainsi les menaces de licenciement proférées encore récemment par le CEO Michael O'Leary à l'encontre du personnel de cabine en Belgique en l'absence d'un accord avec les syndicats.

