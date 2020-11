La compagnie aérienne à bas coût Ryanair annonce vendredi qu'elle prolonge la suppression des frais de changement de vol à tous les clients qui réservent leur trajet en décembre et janvier prochains. Le porte-parole de Brussels Airlines indique pour sa part que ces frais sont supprimés jusque fin février au moins pour la compagnie belge.

Les clients qui réservent leur voyage en décembre et en janvier pourront facilement modifier leur vol en changeant de date jusqu'au 30 septembre 2021, assure Ryanair. Les changements pourront s'opérer au plus tard sept jours avant la date de départ de la réservation initiale. Ryanair avait déjà supprimé ces frais pour les réservations de l'été dernier, ainsi qu'en avril.

Du côté de Brussels Airlines, les modifications de vol peuvent également s'opérer sans frais et ce, jusqu'au moins fin février 2021. "Cela signifie qu'aucun coût de modification ne sera appliqué et que les tickets pourront être changés plusieurs fois en ce qui concerne la date et/ou la destination", explique un porte-parole.

Une flexibilité nécessaire pour pousser les amateurs de voyage à réserver leur vol même en cette période d'incertitude causée par la pandémie du nouveau coronavirus.

