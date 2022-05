Ruffus, ou le vignoble des Agaises, est né un jour de 2002.

C'est l'histoire d'un pari un peu fou: produire des effervescents de qualité en Wallonie, et plus particulièrement au départ de terrains agricoles situés dans la région montoise sur un terroir calcaire identique à celui de la Champagne. A l'époque, personne ne produisait de bulles en Belgique. Ruffus, ou le vignoble des Agaises, est né un jour de 2002. Vingt ans plus tard, il connaît un succès considérable et a engendré une telle émulation que les effervescents sont devenus un label de qualité en Belgique, et en Wallonie en particulier. Ruffus, c'est désormais 31 hectares, entre 100.000 et 350.000 bouteilles par an (suivant les conditions climatiques), 15.000 clients allocataires (ils ont droit à des bouteilles chaque année) et des médailles remportées chaque année dans les grands concours. Bon anniversaire!