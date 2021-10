En raison de la pénurie de puces informatiques, les usines de la société belge X-FAB tournent à plein régime. Pourtant, son CEO s'attend à ce que la pénurie dure jusqu'en 2022, au moins. "Nous n'avons jamais connu une croissance aussi forte. Mais une usine de fabrication de puces est comme un pétrolier : il faut beaucoup de temps pour qu'elle démarre."

Malgré l'agitation, Rudi De Winter, CEO de X-FAB, semble très détendu lorsqu'il nous accueille dans les bureaux du développeur de puces Melexis à Tessenderlo. Avec son épouse Françoise Chombar, l'ancienne CEO de Melexis, et Roland Duchâtelet, Rudi De Winter forme un trio de tête qui a mis la Flandre sur la carte mondiale de l'industrie des semi-conducteurs.

...

Malgré l'agitation, Rudi De Winter, CEO de X-FAB, semble très détendu lorsqu'il nous accueille dans les bureaux du développeur de puces Melexis à Tessenderlo. Avec son épouse Françoise Chombar, l'ancienne CEO de Melexis, et Roland Duchâtelet, Rudi De Winter forme un trio de tête qui a mis la Flandre sur la carte mondiale de l'industrie des semi-conducteurs.Melexis accueille également le siège officiel de X-FAB, bien que la société n'y ait pratiquement aucun employé et encore moins d'activités opérationnelles. "Seulement quelques personnes travaillent à Tessenderlo. Nos activités sont principalement réparties entre nos six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux États-Unis. Avant la pandémie, je passais la plupart de mon temps à l'étranger. J'ai dû réduire mes déplacements de moitié. Je peux faire beaucoup depuis chez moi. Je ne pense pas que je revoyagerai autant à l'avenir."Le CEO vit une période faste, qui a tout à voir avec la pénurie de puces. De temps en temps, on entend parler d'usines automobiles qui ferment leurs portes en raison d'une pénurie de ces composants minuscules mais cruciaux dans une voiture. La moitié du chiffre d'affaires de X_FAB dépend de l'industrie automobile. L'entreprise fabrique notamment des puces pour le contrôle de la pression des pneus, la commande de l'éclairage intérieur, la téléphonie mains libres, l'aide au stationnement et la conduite autonome. Elle produit également de plus en plus de puces pour les voitures électriques : pour surveiller, réguler et contrôler la température des batteries au lithium, le temps de charge et l'autonomie des batteries."La demande dépasse l'offre", explique Rudi De Winter. "Pour autant que je sache, nous n'avons pas encore eu d'arrêt de la chaîne de production causé par une pénurie. Mais nous assistons aujourd'hui à un double effet. Lorsque la pandémie a éclaté, notre production a chuté de 40 %. Depuis l'automne dernier, la reprise de l'économie est beaucoup plus forte que prévu, et les constructeurs automobiles investissent massivement dans la production de voitures électriques. Celles-ci contiennent plus de deux fois plus d'électronique que les voitures équipées d'un moteur à combustion classique. Une Tesla contient en moyenne quarante de nos puces. Une batterie contient jusqu'à seize puces."PrimeurLa ruée vers les puces est un coup de pouce pour X-FAB. La société a été introduite à la bourse de Paris début avril 2017, mais le cours de l'action oscille toujours en dessous du prix d'introduction. À long terme, l'industrie des puces est un marché en croissance. Selon le McClean Report, une référence dans le monde des semi-conducteurs, entre 1996 et 2016, le marché a connu une croissance moyenne de 4,9 % par an.Dans les années qui ont suivi, l'offensive s'est arrêtée. Pour X-FAB, 2019 a été une année déficitaire, principalement parce que l'industrie automobile hésitait encore à prendre le virage de l'électrique. L'année 2020, frappée par la pandémie, a également été dans le rouge. Le résultat net n'a été positif que parce que l'un des principaux actionnaires, la société malaise Sarawak Technology Holdings, a suspendu le remboursement d'un prêt.Et puis soudain, il y a cette énorme croissance. "Par le passé, le marché des semi-conducteurs automobiles a connu une croissance moyenne de 4 à 5 % par an. Aujourd'hui, nous constatons une croissance allant jusqu'à 15 pour cent. Ce n'est pas le parc automobile qui augmente, mais l'électronique supplémentaire dans les véhicules. Les voitures électriques et hybrides rechargeables y sont pour quelque chose. Nous n'avons jamais connu une croissance aussi forte."PétrolierDans une interview accordée à Trends NL l'été dernier, Françoise Chombar s'attendait à ce que la pénurie de puces se poursuive jusqu'en 2022. Rudi De Winter pense qu'elle pourrait durer encore plus longtemps. "Une usine de fabrication de puces est comme un pétrolier : il faut beaucoup de temps pour qu'elle démarre. Augmenter la capacité de production coûte beaucoup d'argent et de temps. Si nous commandons des machines aujourd'hui, nous les recevrons d'un an, voire dix-huit mois. Il y a deux ans, ce délai était de trois mois. Et une fois la machine reçue, il faut encore la calibrer, l'adapter à votre processus de production, s'assurer que les méthodes et les processus fonctionnent parfaitement. Cela prend encore six mois. La fabrication d'une puce nécessite 500 étapes de production et prend trois mois. 200 machines sont impliquées, et chacune coûte entre 1 et 15 millions de dollars."X- FAB envisage-t-elle de construire une usine dans son propre pays un jour ? "Non, je ne rêve pas de ça", déclare Rudi De Winter. "Une usine nécessite des coûts de base très élevés. Nous voulons développer nos usines existantes autant que possible. En outre, le monde entier a besoin d'usines de fabrication de puces aujourd'hui. Et si nous construisons une usine, ce ne sera pas pour produire des puces pour la Flandre. Nos clients proviennent des quatre coins du monde. Chaque usine livre des puces pour le monde entier. Notre usine au Texas produit pour la Chine, celle de Malaisie pour les États-Unis. Construire une usine dédiée uniquement au marché local n'a aucun sens."X- FAB investit en effet dans ses usines, même ces dernières années, quand la demande était en baisse. "Il y a encore de la place pour la croissance. Seule notre usine en Malaysie a atteint sa capacité de production maximale. Les autres usines peuvent encore évoluer. Dans notre usine en France, par exemple, nous pouvons augmenter la production de 40 %. Nous y installons actuellement de nombreuses nouvelles machines. Au Texas, nous faisons face à une pénurie de main-d'oeuvre. Nous formons donc de nouveaux collaborateurs. Nous avançons petit à petit."PositifSi X-FAB parvient à utiliser au mieux la capacité de production de ses six usines, elle peut réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars. Plus de la moitié de ce que l'entreprise prévoit pour cette année. Cela devrait devenir une réalité au plus tard en 2026. Cette augmentation de l'efficacité est également très importante pour le modèle bénéficiaire de l'entreprise. "70 % de nos coûts de production sont des coûts fixes", explique Rudi De Winter. "Que vous produisiez beaucoup ou peu, vous avez toujours besoin de beaucoup de personnel. Les coûts énergétiques sont également élevés, car nous avons besoin d'une ventilation puissante en permanence pour aspirer les particules de poussière. Nos machines sont également constamment sous tension, qu'elles produisent ou non. Elles doivent toujours être à une température optimale. Nous réalisons un bénéfice à partir 135 millions de dollars de ventes par trimestre. Mais ce nombre va évidemment augmenter avec nos investissements."2021 devrait être une année forte. "Je regarde positivement les prochaines années", explique Rudi De Winter. Si X-FAB est surtout connue pour son travail dans l'industrie automobile, elle fabrique également des puces pour l'énergie verte et le contrôle de la température. Ou pour l'électronique médicale, comme les puces pour le diagnostic de l'ADN et des virus, ou les appareils de mesure de la pression sanguine et du glucose. "Tous les marchés sur lesquels nous sommes actifs sont en forte croissance, au niveau mondial. Ce sont les thèmes centraux de notre époque."