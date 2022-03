DPG Media et le Groupe Rossel ont annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de RTL Belgium.

"Désormais, les trois entités peuvent travailler ensemble à la construction d'un avenir ambitieux dans lequel la poursuite de la transformation numérique de RTL Belgium est centrale", ont d'emblée indiqué les parties prenantes par communiqué.

DPG Media et Groupe Rossel sont dorénavant chacun actionnaire à 50% de RTL Belgium, qui comprend les chaînes de télévision RTL TVI, Club RTL et Plug RTL, les radios Bel RTL & Radio Contact ainsi que leurs webradios, le service de streaming RTLplay, la plateforme d'information RTL Info et la régie publicitaire IP.

"Les convergences et les synergies que nous serons dorénavant en mesure de développer avec le Groupe Rossel et le groupe DPG Media nous permettront d'accélérer les transformations cruciales pour répondre aux défis auxquels notre industrie doit faire face. (...) Un autre chemin s'ouvre désormais pour RTL Belgium: nous y sommes prêts !", a souligné Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium.

Par communiqué également, les représentants au conseil d'entreprise et au CPPT du groupe, qui était jusqu'ici aux mains du groupe allemand Bertelsmann, ont souhaité la bienvenue aux repreneurs et les ont félicités pour leur acquisition.

Ils ont annoncé qu'ils seraient principalement vigilants au maintien et au respect de l'emploi, ainsi qu'à la sauvegarde de l'identité et de l'indépendance des contenus d'RTL. Ils veilleront également au maintien de la culture d'entreprise et d'un dialogue social constructif.

Les représentants ont en outre adressé une centaine de questions aux dirigeants des groupes Rossel et DPG, MM. Bernard Marchant et Christian Van Thillo "afin de connaître leur vision et leurs intentions" et ont sollicité une rencontre.

