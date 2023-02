Le géant allemand des médias RTL Group va supprimer 500 postes et se séparer d'une vingtaine de magazines en Allemagne, afin de se concentrer sur ses "marques phares", sur fond de crise de la presse papier et de hausse des coûts, a-t-il annoncé mardi.

"500 emplois seront supprimés" sur le site principal de Hambourg (nord), dans "tous les domaines", a indiqué l'entreprise, filiale de l'éditeur allemand Bertelsmann, dans un communiqué.

RTL Group emploie actuellement 7.500 personne en Allemagne.

Le groupe veut également "réorganiser" son portefeuille de publications et se concentrer sur ses marques phares, "qui représentent environ 70 % des ventes actuelles".

Dans le détail, l'entreprise ne gardera qu'une dizaine de marques de magazine, qu'elle détient à travers ses filiales, à l'instar de l'éditeur Grüner + Jahr, qu'elle a racheté à sa maison mère Bertelsmann en 2021.

Seront conservés les versions allemandes des magazines GEO, Gala et Capital, ainsi que le journal féminin allemand Brigitte et l'hebdomadaire d'information Stern. Le reste des titres, une vingtaine, seront "vendus ou arrêtés", a indiqué le groupe.

Ces décisions ont été prises "dans le contexte de l'évolution rapide du paysage médiatique et de la situation macroéconomique difficile", a déclaré Thomas Rabe, président de RTL Allemagne, cité dans le communiqué.

La presse magazine subit un déclin au profit du numérique depuis plusieurs années. Mais la crise énergétique et l'inflation de certains coûts, comme le papier, ont aggravé la situation économique du secteur.

RTL Group détient 56 chaînes de télévisions et 36 stations de radio en Europe, et des journaux, principalement en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique.

Fin 2022, Bertelsmann avait renoncé à céder sa participation majoritaire de 48,3% dans le Groupe M6 (détenteur des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli et Paris Première et des radios RTL, RTL2 et Fun Radio).

