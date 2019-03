RTL Belgium retrouve des couleurs grâce au plan de transformation #evolve

Le chiffre d'affaires s'est effrité, atteignant 186 millions d'euros contre 191 millions d'euros en 2017. RTL Belgium estime cependant avoir tiré son épingle du jeu l'année dernière, alors que la Coupe du monde de football aspirait de nombreux téléspectateurs sur la RTBF. Sachant aussi que la chaîne française TF1 capte désormais une part des revenus publicitaires. Les programmes à succès en 2018 étaient les suivants: le JT de 19h, Face au juge, Bienvenue chez les Ch'tis, Donovan le Magicien ou encore Appel d'Urgence.

Plus globalement, RTL Group, le premier groupe audiovisuel européen, a annoncé un bénéfice net en baisse de 9,6% en 2018 et mise pour l'année en cours sur une croissance modérée de ses activités. Le bénéfice net a atteint l'an passé 668 millions d'euros, contre 739 millions d'euros en 2017. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 2,1% en 2018, à 6,505 milliards d'euros, "atteignant une nouvelle fois un niveau record". Pour 2019, "nous nous concentrerons sur deux priorités claires: établir des champions locaux du streaming et renforcer notre création de contenus", a averti le Néerlandais Bert Habets, PDG de RTL Group, dans un communiqué.