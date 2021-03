Roularta Media Group (RMG) reprend les 50% de participation du groupe média français Bayard Presse dans Senior Publications Nederland (SPN), l'éditeur du mensuel Plus Magazine aux Pays-Bas, et dans Belgomedia, l'éditeur de Télépro en Belgique et de Plus, Frau im Leben et G-Geschichte en Allemagne, indique vendredi RMG dans un communiqué.

Via ces opération, Roularta devient donc propriétaire à 100% de Plus Magazine aux Pays-Bas, Plus, Frau im Leben et G-Geschichte en Allemagne et Télépro en Belgique et acquiert 100% de gezondheidsnet.nl.

Depuis environ 30 ans, RMG possédait déjà en tant que cofondateur ou coactionnaire une participation de 50% dans SPN et Belgomedia. Cette transaction fait donc de RMG le seul actionnaire de ces sociétés. RMG reprend également 100% des parts de Bayard Presse dans Press Partners, l'éditeur du site web gezondheidsnet.nl aux Pays Bas.

Pour Xavier Bouckaert, le CEO de Roularta "Par cette transaction, RMG renforce son expansion internationale et son portefeuille de marques avec des marques multimédia fortes et ayant une communauté d'abonnés fidèle et croissante. Les différentes marques comptent en totalité 378.000 abonnés. Les revenus B2C représentent 85 à 90% de la totalité des revenus. Ainsi le modèle business de RMG continue à basculer des revenus B2B vers les revenus B2C."

