Un tout nouveau logo et un look corporate contemporain: c'est ainsi que Roularta Media Group souligne désormais sa vision durable et tournée vers l'avenir.

Le nouveau look de l'entreprise sera bientôt visible sur tous les sites web, les applications, les canaux de réseaux sociaux, les journaux, les magazines, les bâtiments, les e-mails et sur toutes les communications, souligne le communiqué.

Pourquoi un tel choix de logo ? Le cercle rouge fait en fait référence à l'oeil attentif du lecteur, mais aussi à celle de l'équipe RMG, qui suit de près le monde et son évolution constante. Quant au losange blanc, ce dernier représente l'écran d'un ordinateur, d'un smartphone, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un autre appareil mobile et la feuille de papier: deux mondes liés par le contenu de marques fortes.

De cette manière graphique, Roularta entend se connecter avec les lecteurs sur n'importe quelle plateforme ou support, à n'importe quel moment de la journée, pour n'importe quel besoin. RMG assure une continuité dynamique dans un monde en mutation, tant pour les lecteurs que pour les annonceurs. C'est ce que veut dégager le nouveau logo.

"Notre logo donne non seulement un aperçu du Roularta d'aujourd'hui, mais aussi de celui de demain", déclare le CEO Xavier Bouckaert, à propos du lancement du nouveau look. "Roularta Media Group ne reste jamais immobile. Continuer à innover chaque jour, c'est ainsi que nous garantissons la meilleure qualité à nos lecteurs et annonceurs."

Cette volonté de mouvement se traduit aussi désormais par un équilibre genré, tant au niveau de la rédaction qu'au sein du lectorat, grâce à l'acquisition des magazines Libelle/Femmes, Flair et Feeling/Gael.

Le nouveau look de l'entreprise sera bientôt visible sur tous les sites web, les applications, les canaux de réseaux sociaux, les journaux, les magazines, les bâtiments, les e-mails et sur toutes les communications, souligne le communiqué.Pourquoi un tel choix de logo ? Le cercle rouge fait en fait référence à l'oeil attentif du lecteur, mais aussi à celle de l'équipe RMG, qui suit de près le monde et son évolution constante. Quant au losange blanc, ce dernier représente l'écran d'un ordinateur, d'un smartphone, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un autre appareil mobile et la feuille de papier: deux mondes liés par le contenu de marques fortes. De cette manière graphique, Roularta entend se connecter avec les lecteurs sur n'importe quelle plateforme ou support, à n'importe quel moment de la journée, pour n'importe quel besoin. RMG assure une continuité dynamique dans un monde en mutation, tant pour les lecteurs que pour les annonceurs. C'est ce que veut dégager le nouveau logo."Notre logo donne non seulement un aperçu du Roularta d'aujourd'hui, mais aussi de celui de demain", déclare le CEO Xavier Bouckaert, à propos du lancement du nouveau look. "Roularta Media Group ne reste jamais immobile. Continuer à innover chaque jour, c'est ainsi que nous garantissons la meilleure qualité à nos lecteurs et annonceurs."Cette volonté de mouvement se traduit aussi désormais par un équilibre genré, tant au niveau de la rédaction qu'au sein du lectorat, grâce à l'acquisition des magazines Libelle/Femmes, Flair et Feeling/Gael.