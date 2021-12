Roularta Media Group (RMG) acquiert 100% de New Skool Media BV (NSM) et devient ainsi propriétaire de 20 marques de magazines aux Pays-Bas. RMG devient le deuxième plus grand éditeur de marques de magazines aux Pays-Bas.

"Avec cette transaction, RMG poursuit son expansion internationale et élargit son portefeuille de marques avec des marques multimédias fortes et une communauté d'abonnés fidèles. Les différentes marques de New Skool Media comptent un total de 260 000 abonnés. Les revenus B2C représentent 85-90% des revenus totaux. Le modèle économique de RMG continue donc de passer des revenus b2b aux revenus b2c" explique Xavier Bouckaert, CEO de Roularta.

L'accord a été signé hier/mardi et doit encore être approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (ACM) et recevoir l'aval du comité central d'entreprise, du conseil d'administration et du comité de rédaction d'EW.

Roularta s'attend à ce que la transaction ait un impact positif sur ses résultats en 2022. Le chiffre d'affaires de NSM, qui emploie 170 équivalents temps plein, est d'environ 45 millions d'euros.

Les marques de magazines les plus connues du portefeuille de NSM sont EW (anciennement Elsevier, fondé en 1945), un magazine d'opinion destiné à des lecteurs, des entrepreneurs et des décideurs, et Beleggersbelangen, la plateforme mobile pour les investisseurs actifs et, à ce titre, le leader du marché. En outre, NSM publie toute une série de magazines thématiques, chacun d'entre eux disposant d'un solide lectorat multimédia :

Delicious est dédié à la cuisine et à l'alimentation (avec des line extensions telles qu'une boutique en ligne, des livres de cuisine, des académies de cuisine, etc.)

Knipmode, un magazine de couture, avec Knip kids (mode pour enfants) et naaipatronen.nl (une boutique en ligne de patrons de couture) ;

Fiets, Fietsactief et Procycling, des marques de magazines destinés respectivement aux cyclistes amateurs sportifs, aux cyclistes de loisirs et aux fans de cyclisme professionnel ;

Moto 73, Motor NL et Promotor (50% NSM), pour les amateurs de motos ;

Formula 1, la marque de magazine pour les fans de Formule 1 ;

Truckstar, la marque de magazine unique pour les camionneurs ;

Seasons, pour les lecteurs qui aiment la vie rurale authentique ;

Roots, la marque de magazines pour les amoureux de la nature ;

Vorsten, pour les fans de la royauté ;

Kijk, pour ceux qui s'intéressent aux sciences et aux technologies ;

Columbus Travel, pour les globe-trotters ;

Zin, une marque de magazine pour les personnes de plus de 50 ans.

