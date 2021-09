Roularta va arrêter le journal gratuit De Streekkrant, annonce jeudi le groupe médiatique.

Jusqu'à il y a quelques années, De Streekkrant était le plus grand magazine gratuit de Flandre avec un tirage d'environ 2,5 millions d'exemplaires et près d'une cinquantaine d'éditions régionales. Depuis, Roularta a réduit le nombre d'éditions.

Actuellement, l'hebdomadaire gratuit - avec de la publicité, des petites annonces et des nouvelles locales - a un tirage de moins de 900.000 exemplaires et est distribué dans 17 régions. Il s'agit de neuf éditions en Flandre occidentale, quatre en Flandre orientale, deux à Anvers et une dans le Brabant flamand et dans le Limbourg.

Roularta mettra fin à la publication de ce journal toute-boîtes à partir du 27 octobre.

