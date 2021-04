Le groupe ajoute une corde de plus à son arc.

Rossel, le groupe éditeur du Soir et de Sudpresse, vient d'annoncer un investissement de 19 millions d'euros dans AppTweak dont il était déjà, à côté de certains business angels, un actionnaire historique. Cet investissement va le faire monter à hauteur de 75% du capital de la start-up. Clairement, le groupe ajoute une corde de plus à son arc. AppTweak est le leader mondial de l'ASO, soit App Store Optimization. Son outil permet aux applications de ses clients d'être bien référencées et visibles dans les magasins d'applis comme l'App Store ou Google Play Store où s'agitent quand même près de trois millions d'applications. AppTweak, c'est du très solide: elle est rentable depuis 2017, a dégagé un chiffre de 4,5 millions d'euros en 2020 et dispose désormais d'un solide portefeuille de 15.000 clients dont Amazon, Booking ou Zynga. Elle emploie une petite cinquantaine de personnes réparties entre Bruxelles, Bangalore, Tokyo et San Francisco. Olivier Verdin, son cofondateur et CEO, a de grandes ambitions: multiplier le chiffre d'affaires par cinq d'ici à 2025. Forte croissance des bureaux et de l'emploi à la clé.