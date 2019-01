Rosenblatt, Tacheny, Adelbrecht... la cinquantaine et poussés vers la sortie par RTL: que deviennent-ils?

Stéphane Rosenblatt, Freddy Tacheny et Eric Adelbrecht partagent plusieurs points communs. Ils ont la cinquantaine, occupé des postes de direction chez RTL Belgique et été tous trois poussés vers la sortie. Depuis, ces quinquas ont intelligemment rebondi et animent les médias avec de nouveaux projets. Portraits croisés.