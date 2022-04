C'est en empruntant des notes de cours d'amis sur le marché du livre et de la distribution, par simple intérêt, que Romain Agneessens a eu l'idée de développer un projet dans la chaîne du livre.

Entré au VentureLab, structure d'accompagnement d'étudiants-entrepreneurs à Liège, "j'hésitais entre l'édition et la diffusion/distribution, se souvient le jeune homme aujourd'hui âgé de 26 ans. Mais Luc Pire, coach là-bas, m'a fait comprendre qu'il y avait de vrais besoins dans la diffusion." Romain Agneessens développe alors Grantha qui vise à diffuser et distribuer les livres des petits éditeurs, ceux qui n'ont généralement pas accès aux librairies et aux grands groupes. De manière très concrète, "le coaching au VentureLab m'a permis de démythifier l'entrepreneuriat, glisse le patron de Grantha qui compte désormais trois personnes sur son payroll, et de mettre en place les grandes étapes du lancement." En 2018, il crée une SPRL avec 6.200 euros de budget et démarre l'activité au départ du garage familial où les premiers stocks de livres sont rangés. Grantha fonctionne alors au culot, à force de démarchage des éditeurs et des libraires, ce qui lui permet de générer les premiers revenus. Un an après le lancement, la SPRL engage un préparateur de commandes et inaugure un entrepôt. Le deuxième engagement est effectué un an plus tard. "Une commerciale expérimentée dans le secteur de la librairie, pour me permettre de libérer du temps afin de travailler sur la société, la stratégie, le développement." Les inondations de l'été 2021 ont contrecarré les plans de départ, noyant la totalité de l'entrepôt et emportant les milliers de livres qui y étaient stockés. Mais depuis, Grantha s'est relancée de plus belle. Forte d'un millier de titres en catalogue, l'entreprise continue sa croissance. Si fin 2020, elle ne réalisait "que" 100.000 euros de chiffre d'affaires, celui-ci a été multiplié par plus de deux l'an passé et devrait encore fortement croître l'an prochain.