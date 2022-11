Le groupe pharmaceutique suisse Roche a essuyé un nouveau revers dans une étude clinique sur la maladie d'Alzheimer, des essais de phase III sur son traitement à l'étude gantenerumab n'ayant pas atteint leurs objectifs, a-t-il annoncé lundi.

Ce traitement expérimental n'a pas atteint ses objectifs primaires dans une étude clinique en deux volets appelée Graduate I et Graduate II concernant le ralentissement du déclin cognitif des personnes atteintes d'une forme encore légère de la maladie, indique le groupe dans un communiqué.

Les études pour ce traitement expérimental ont montré un ralentissement du déclin clinique chez les patients encore à un stade précoce de la maladie mais qui n'est pas "statistiquement significatif", détaille le groupe suisse.

Le groupe précise toutefois que ce traitement est bien toléré, y compris dans son administration sous-cutanée.

Roche compte présenter les données lors d'un congrès médical sur la maladie d'Alzheimer qui doit se tenir à San Francisco du 29 novembre au 2 décembre afin d'aider à faire avancer les travaux sur cette "maladie complexe", a rappelé Levi Garraway, son médecin chef et directeur du développement de produits dans un communiqué.

Les essais ont été menés auprès de 1.965 personnes dans 30 pays sur plus de 27 mois.

