Inauguré en 1989, le Centre belge de la bande dessinée affronte son futur muséal sur fond de polémique. A peine nommée, sa nouvelle directrice se trouve contestée via une lettre ouverte signée d'une partie du secteur.

D'emblée identifiable par ses damiers blancs et rouges, la fusée lunaire de Tintin semble garder le monumental escalier du Centre belge de la bande dessinée (CBBD), aussi nommé Musée de la bande bessinée. Début septembre 2019, elle fait pourtant parler d'elle lorsqu'elle se retrouve sur l'affiche et l'invitation conçues par le Breton Emmanuel Lepage, actuellement exposé au musée, à l'occasion des 30 ans de l'institution bruxelloise. L'hommage rendu par le brillant dessinateur français à Hergé ne plaît pas à l'ayant droit légal de celui-ci, Moulinsart SA, à la réputation tatillonne. " Le soir même de l'envoi des invitations par mail, nous avons reçu un courrier d'avocat nous demandant de ne pas utiliser la fusée dans l'illustration, explique Isabelle Debekker, directrice du lieu. On avait le choix entre deux options : négocier qu'elle y reste et en payer éventuellement l'usage ou alors refaire le design de l'affiche et de l'invitation. On a choisi cette seconde solution et Emmanuel Lepage s'est remis au travail. "

