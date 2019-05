Benoît Michielsens et Stéphane Lucien veulent " disrupter " le monde des agences médias. Les fondateurs de la start-up Root viennent de lancer une plateforme qui permet aux annonceurs de gérer eux-mêmes leurs campagnes digitales et donc de se passer des puissants intermédiaires de l'achat média.

Longtemps, ils furent concurrents dans la sphère publicitaire. Experts en stratégie digitale, Benoît Michielsens et Stéphane Lucien ont fait leurs armes dans les plus grandes agences médias - Dentsu Aegis et Havas pour le premier ; Space et IPG Mediabrands pour le second - au sein de cellules innovantes censées secouer le marché belge. Pendant de longues années, ils se sont opposés, titillés, challengés.

