C'est Fabien Pinckaers, fondateur et CEO de la scale-up Odoo, spécialiste des logiciels de gestion d'entreprise, qui a reçu le titre de Manager de l'Année 2020 du magazine Trends-Tendances. Il devient le 36e Manager de l'Année et succède à Yvan Verougstraete, CEO de Medi-Market.

Le jury du Manager de l'Année de "Trends-Tendances" a fait le choix de couronner l'entrepreneur derrière l'une des plus importantes "success story" du numérique francophone. Pour l'incroyable parcours d'Odoo depuis 16 ans mais aussi pour l'audace et la vision de son fondateur et CEO. Revivez, comme si vous y étiez, la soirée de remise du prix du Trends Manager de l'Année 2020.

Le jury du Manager de l'Année de "Trends-Tendances" a fait le choix de couronner l'entrepreneur derrière l'une des plus importantes "success story" du numérique francophone. Pour l'incroyable parcours d'Odoo depuis 16 ans mais aussi pour l'audace et la vision de son fondateur et CEO. Revivez, comme si vous y étiez, la soirée de remise du prix du Trends Manager de l'Année 2020.