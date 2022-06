Au cours de cette soirée, c'est le Britannique Karim Hajjar, CFO de Solvay, qui a été élu Trends CFO of the Year 2022. Les autres nominés étaient Kristiaan De Beukelaer de Mediahuis, Maud Larochette de N-Side, Geert Peeters de Greenyard et Johan Vankelecom de Belfius. Karim Hajjar succède ainsi à Ingrid Daerden, CFO d'Aedifica.

Le trophée Deal of the Year revient à Recticel qui, grâce à la vente de sa division Engineered Foams (pour 600 millions d'euros), a réussi à repousser une OPA hostile et à rester indépendant. Wim Verhoeven : "Recticel a trouvé un partenaire d'ancrage en l'industriel flamand Filip Balcaen. Un bel exemple d'ancrage local, selon le jury.

L'organisation du Trends CFO of the Year a été rendue possible grâce au soutien des entreprises partenaires BNP Paribas Fortis, Moore, Robert Half, Audi, Wolters Kluwer et Trends Business Information.







Revivez la onzième édition du Trends CFO of the Year en photos © Leyla Hesna -







