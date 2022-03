Revivez en images la soirée de gala du Trends Manager de l'Année 2021

Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, a été élu Manager de l'Année 2021. Il succède ainsi à Fabien Pinckaers (Odoo). Cette récompense, qui met à l'honneur l'industrie pour laquelle notre lauréat prévoit un avenir qui se dessine durablement et en 4.0, lui a été remise lors d'une soirée de de gala exclusive en présence de plus de 1.200 managers, cadres et décideurs.

© studio Dann