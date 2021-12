Réveillons de fin d'année : l'horeca veut des précisions rapides sur les heures d'ouverture

L'horeca ne peut se permettre d'attendre la décision du Codeco du 22 décembre pour savoir s'il pourra ouvrir plus tard pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, estime le Syndicat neutre pour les indépendants (SNI). "Il faut prendre une décision beaucoup plus rapidement", martèle-t-il par communiqué mardi.