Rupert Murdoch, fringant nonagénaire, a bâti un véritable empire au départ d'un simple groupe de presse en Australie.

Il y a quasi 10 ans, sous la pression des experts qui pensaient que la presse était un boulet pour la croissance des entreprises de l'entertainment, le magnat australien avait séparé son ...

Il y a quasi 10 ans, sous la pression des experts qui pensaient que la presse était un boulet pour la croissance des entreprises de l'entertainment, le magnat australien avait séparé son groupe en deux. D'un côté, Fox Corp avec, entre autres, la chaîne de télé et les studios de la 20th Century Fox et de l'autre, News Corp avec les journaux comme The Wall Street Journal et la maison d'édition HarperCollins. Juste avant la pandémie, la partie Fox s'était considérablement amaigrie avec la vente de Star India et du studio californien à Walt Disney Co. Aujourd'hui, face à la belle croissance de ses journaux, et notamment de l'unité Dow Jones avec tous les médias économiques du groupe ainsi que les supports dédiés à l'immo, Rupert Murdoch, dont le trust familial détient quasiment 40% des droits de vote dans les deux entités, entend refusionner l'ensemble de ses entreprises. Fox vaut 17 milliards de dollars, News Corp environ 9.