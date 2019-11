La circulation est à nouveau normale sur le réseau de la société flamande de transport en commun De Lijn vendredi, a assuré un porte-parole de l'entreprise. Le trafic était perturbé depuis une dizaine de jours par un mouvement de grève entamé dans le Brabant flamand.

Syndicats et direction sont parvenus à un accord jeudi matin. Il prévoit notamment une adaptation des plannings des chauffeurs et contrôleurs. Les dernières perturbations concernaient le Brabant flamand et la Flandre orientale, mais le trafic est à nouveau normal vendredi matin.