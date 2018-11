Restructuration aux Editions de l'Avenir: "Le préaccord n'est qu'un début"

Le protocole de préaccord signé entre les syndicats et la direction sur le seul volet social ne constitue qu'une première phase de négociations, soulignent vendredi la société des rédacteurs (SDR) des Editions de L'Avenir et la délégation AJP du journal. La deuxième phase est programmée lundi prochain et se penchera sur l'organisation future de l'entreprise.